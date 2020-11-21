Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации ЧС в Приморье

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий непогоды в Приморье.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ. Для реализации поручения Чекунов в ближайшее время вылетит во Владивосток. В рамках рабочей группы также будет оказана помощь пострадавшим гражданам.

В рабочую группу войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.

Ранее на Приморский край обрушился ледяной дождь, из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света. Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации. Такая мера, по мнению администрации города, позволит привлечь для ликвидации последствий стихии дополнительные силы и средства, писал NEWS.ru.

Наиболее сложная обстановка наблюдается во Владивостоке и Артёме. По данным на 21 ноября, около 130 тысяч местных жителей оставались без света, воды и отопления.

Для восстановления электроснабжения в крае привлечено 120 бригад энергетиков общей численностью 407 человек и 183 единицы техники. В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог. Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвует 1013 человек и 446 единиц техники.