Мишустин подписал постановление о единой системе ТО

https://static.news.ru/photo/da03da48-d3da-11ea-8d1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России единой автоматизировнной системы техосмотра (ТО). Оно содержит положения об оформлении диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, способах защиты данных и другие.

Согласно документу, в единой автоматизированной системе будут содержаться сведения о марке и модели транспортного средства, идентификационный номер (VIN), номера кузова, шасси, регистрационной карты со сроком её действия, показания одометра, а также дата проведения техосмотра, данные о месте его прохождения и операторе.

Оформленные диагностические карты будут храниться в системе не менее пяти лет. В течение этого срока их будет невозможно изъять или уничтожить.

Функционал системы предусматривает невозможность оформления диагностических карт в случае превышения пропускной способности пункта ТО. Это позволит исключить ситуации, при которых оператор выдаёт сотни карт, тогда как оборудование позволят проверять только несколько десятков автомобилей в месяц, сообщается на сайте кабмина.

Ранее NEWSW.ru писал, что с 27 июля в России введена уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. Такое преступление может караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов или арестом до шести месяцев. Эксперты назвали нововведение правильным и своевременным, но отметили, что многое будет зависеть от его применения на практике.