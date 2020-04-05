Мишустин: недопустимо препятствовать запретами службам доставки

https://static.news.ru/photo/b06c45de-77dd-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что службы доставки делают всё, чтобы помочь людям в самоизоляции.

По его мнению, препятствовать таким службам необоснованными запретами в нынешних условиях недопустимо, пишет РИА Новости.

Ранее власти Москвы сообщили, что владельцы малого и среднего бизнеса получат от правительства субсидии для продвижения товаров и услуг в Интернете на фоне пандемии коронавирусной инфекции и карантинного режима.

Впервые вводятся субсидии для производителей собственных товаров, работ и услуг на продвижение их на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. Возместить могут до 50% комиссии, но не более 700 тысяч рублей до конца этого года.

Как писал NEWS.ru, потребительские привычки жителей столицы претерпели изменения за время вынужденного нахождения дома. Теперь большинство клиентов сервисов доставки заказывает еду раз в один – три дня. При этом средний чек за доставленные продукты вырос в дни самоизоляции на четверть. В подавляющем большинстве случаев (72%) доставку заказывают женщины.