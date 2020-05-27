Мировой суд Элисты прекратил дело против Батуриной о клевете

https://static.news.ru/photo/f819475e-a007-11ea-a109-fa163e074e61_660.jpg Елена Батурина Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Мировой суд Элисты прекратил уголовное дело против Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — по обвинению в клевете.

Дело о клевете прекращено в связи с заявлением частного обвинителя об отказе от обвинения, — передаёт ТАСС слова представителя суда.

Отмечается, что данное уголовное дело рассматривалось в порядке частного обвинения по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

Ранее мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Эренцена Манжеева.

Представители вдовы Лужкова назвали рейдерством попытки её брата Виктора Батурина оспорить их старые сделки, заручившись кредиторской поддержкой инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» А1. Права требования долга в размере 3,2 млрд рублей к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину перешли к инвестиционной группе, по словам её представителей, от крупнейшего кредитора Батурина — кипрской компании Sarrio Investments Ltd, которая была признана банкротом в 2016 году, писал NEWS.ru.