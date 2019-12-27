https://static.news.ru/photo/56f5730e-28b9-11ea-bb79-fa163e074e61_660.jpg Елена Батурина Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина. Президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объявлена в розыск, так как в суд она не являлась пять раз.

Елена Батурина стала фигурантом уголовного дела о клевете (часть 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса), — сообщил РБК адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы Манжеева.

По словам адвоката, между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идёт судебный процесс. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против Манжеева в РФ расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к её средствам с помощью поддельных документов. Манжеев с этим не согласен и подал иск о клевете.

Розыск Батуриной поручен МВД Калмыкии. Судебные повестки до Батуриной не доходят, адвокаты тоже не могут с ней связаться, так как её прямых телефонов и электронных адресов у них нет. На время розыска суд постановил это уголовное дело приостановить .

Как писал NEWS.ru, Елена Батурина покинула должность в благотворительной организации мэрии Лондона. По предварительной информации, это произошло из-за вопросов по поводу пожертвования от организации Be Open, принадлежащей женщине, в размере 138 тысяч фунтов стерлингов ($170 тысяч).

Батурина входила в совет благотворительной организации, продвигающей социальную мобильность и образовательные программы, с 2017 года. Пост она покинула 24 сентября текущего года после того, как сайт по ведению расследований Finance Uncovered потребовал данные по поводу пожертвования и преследования по обвинению в отмывании денег одного из руководителей организации.