https://static.news.ru/photo/12e194d4-28d4-11ea-bc34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель президента компании Inteco Management и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной считает, что объявление в розыск связано с действиями структур А1 миллиардера Михаила Фридмана.

По словам пресс-секретаря Геннадия Теребкова, соответствующее постановление является очередным этапом «рейдерской атаки» со стороны структур бизнесмена, использующих «давнего оппонента» Батуриной Виктора Батурина и его «необоснованные требования».

То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для неё момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение, — подчеркнул он.

Теребков также отметил, что постановление о розыске «необоснованно и будет обжаловано». При этом он добавил, что судья «грубо игнорирует» адвокатов предпринимательницы, которые присутствуют на заседаниях, а также её письменные заявления, подтверждающие полномочия правозащитников и разрешающие рассмотреть дело в её отсутствие.

В свою очередь представитель А1 заявил, что компания не имеет никакого отношения к постановлению, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что брат Батуриной заявил, что непричастен к объявлению её в розыск по делу о клевете. По словам Виктора Батурина, его финансовый управляющий в деле о банкротстве Эренцен Манжеев подал иск в частном порядке.

Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Манжеева, который является финансовым управляющим в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко». Президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объявлена в розыск, так как в суд она не являлась пять раз.