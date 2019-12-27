Представитель президента компании Inteco Management и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной считает, что объявление в розыск связано с действиями структур А1 миллиардера Михаила Фридмана.
По словам пресс-секретаря Геннадия Теребкова, соответствующее постановление является очередным этапом «рейдерской атаки» со стороны структур бизнесмена, использующих «давнего оппонента» Батуриной Виктора Батурина и его «необоснованные требования».
То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для неё момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение, — подчеркнул он.
Теребков также отметил, что постановление о розыске «необоснованно и будет обжаловано». При этом он добавил, что судья «грубо игнорирует» адвокатов предпринимательницы, которые присутствуют на заседаниях, а также её письменные заявления, подтверждающие полномочия правозащитников и разрешающие рассмотреть дело в её отсутствие.
В свою очередь представитель А1 заявил, что компания не имеет никакого отношения к постановлению,
Ранее NEWS.ru писал, что брат Батуриной заявил, что непричастен к объявлению её в розыск по делу о клевете. По словам Виктора Батурина, его финансовый управляющий в деле о банкротстве Эренцен Манжеев подал иск в частном порядке.
Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Манжеева, который является финансовым управляющим в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко». Президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объявлена в розыск, так как в суд она не являлась пять раз.
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