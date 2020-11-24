Миронов рассказал, как решить проблемы мусорной реформы

https://static.news.ru/photo/507eba5c-2e5e-11eb-ac86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что государству необходимо вернуть под свой контроль отрасль обращения с отходами, а потом уже проводить эксперименты по раздельному сбору мусора. По его словам, заниматься переработкой и сортировкой мусора в России частникам до сих пор не выгодно. Кроме того, партия вышла с инициативой оснастить мусоровозы навигаторами ГЛОНАСС и передать функции по вывозу мусора от региональных операторов транспортным компаниям.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается обязать транспортные компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов с дворовых территорий, оборудовать контейнеровозы навигаторами системы ГЛОНАСС. Такая мера позволит обеспечить контроль за доставкой мусора с места сбора отходов до площадки утилизации, — сообщил «Парламентской газете» Миронов.

Также в СР предложили исключить сбор и транспортировку бытового мусора из функций региональных операторов по обращению с ТКО. Многие из них выполняют эту работу недобросовестно из-за нехватки собственного транспорта.

В целом «мусорную» реформу Миронов назвал провальной. Создание региональных операторов по обращению с отходами привело, по его словам, к монополизации этого рынка. Цены на вывоз мусора в итоге выросли, а качество услуг упало. При этом, вкладывать деньги в переработку до сих пор никто не хочет и в России ежегодно из 70 млн тонн отходов перерабатывается только 5-7%.

Государство должно признать провал мусорной реформы и взять под контроль отрасль обращения с отходами. К сожалению, государство пустило мусорную реформу на самотёк, а у Российского экологического оператора нет полномочий, надзорных функций, рычагов влияния на ситуацию в регионах, — подчеркнул Миронов.

По его мнению, надо вернуться к прежнему порядку, когда сбор и утилизацию отходов организовывали муниципальные власти. Сортировку и переработку стоит выделить в отдельное направление, и только потом начинать привлекать частных инвесторов, чтобы запустить систему раздельного сбора мусора.

Как писал NEWS.ru, главой Российского экологического оператора (РЭО) вновь назначен Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Буцаев руководил компанией с момента её основания в феврале 2019 года, но год назад был досрочно отправлен в отставку. На его место в январе 2020 года был назначен Илья Гудков, а в конце октября он также был уволен.

Российский экологический оператор занимается так называемой мусорной реформой, стартовавшей 1 января 2019 года. Одна из её основных задач — решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов. Для этого необходимо построить современные объекты обращения с мусором и ужесточить контроль за работой инфраструктуры.