Главой Российского экологического оператора станет Денис Буцаев

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Главой Российского экологического оператора (РЭО) назначен Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» сроком на три года,— говорится в документе.

Буцаев руководил компанией с момента её основания в феврале 2019 года, но год назад был досрочно отправлен в отставку. На его место в январе 2020 года был назначен Илья Гудков, а в конце октября он также был уволен.

Российский экологический оператор занимается так называемой мусорной реформой, стартовавшей 1 января 2019 года. Одна из её основных задач — решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов. Для этого необходимо построить современные объекты обращения с мусором и ужесточить контроль за работой инфраструктуры.

Как писал ранее NEWS.ru, ещё будучи гендиректором РЭО Денис Буцаев заявлял, что компания планирует завершить разработку федеральной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) к концу 2019 года.