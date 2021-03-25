Минздрав: все три российские вакцины от COVID-19 одинаково эффективны

https://static.news.ru/photo/2a0585e8-8d60-11eb-88ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все три вакцины российского производства от нового коронавируса одинаково эффективны. Не надо ждать какой-то определённый препарат, считает замглавы Минздрава РФ Павел Пугачёв.

Все три вакцины [от COVID-19], они одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трёх вакцин можно вакцинироваться смело, — цитирует чиновника РИА Новости.

Накануне РФ официально начала производство третьей вакцины от коронавируса «КовиВак» на площадке центра имени Чумакова, рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Препарат является цельновирионным. В его основе — вирус SARS-CoV-2, лишённый в результате специальной обработки инфекционных свойств, при этом вызывает у организма иммунный ответ.

Единственным российским препаратом, на сегодняшний день активно продвигаемым за рубежом, является «Спутник V» разработки центра Гамалеи. Вещество зарегистрировали уже в 56 странах мира, последним на сегодняшний день государством, одобрившим использование «Спутника V», стал Вьетнам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ пока не планирует продвигать на зарубежные рынки вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». По крайней мере, как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он не осведомлён о таких планах. Чиновник подчеркнул, что возможность продвижения препарата на внешние рынки во многом зависит от производственных мощностей и от потенциала по масштабированию производства вакцины.

На данный момент в РФ разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.