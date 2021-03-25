Песков не осведомлён о планах продвижения за рубеж вакцины «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/68056668-8d58-11eb-b1d6-96000091f725_660.jpg Фото: nso.ru

Россия пока не планирует продвигать на зарубежные рынки вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». По крайней мере, как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он не осведомлён о таких планах.

Не могу вам сказать, не располагаю такой информацией, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что возможность продвижения препарата на внешние рынки во многом зависит от производственных мощностей и от потенциала по масштабированию производства вакцины. На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Единственной российской вакциной, на сегодняшний день активно распространяющейся за рубежом, является «Спутник V» разработки центра Гамалеи. Этот препарат зарегистрирован уже в 56 странах мира, последним на сегодняшний день государством, одобрившим использование «Спутника V», стал Вьетнам.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия официально начала производство третьей вакцины от коронавируса «КовиВак» на площадке центра имени Чумакова, рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Препарат является цельновирионным. В его основе — вирус SARS-CoV-2, лишённый в результате специальной обработки инфекционных свойств, при этом вызывает у организма иммунный ответ.