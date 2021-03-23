Вьетнам зарегистрировал вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/f42ab54c-8bb1-11eb-884c-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Вьетнам зарегистрировал разработанную в РФ вакцину от нового коронавируса «Спутник V», заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Население азиатской страны — около 97 млн человек. Государство стало 56-м в мире, официально одобрившим применение препарата.

Таким образом, вещество зарегистрировано в регионах, где проживают свыше 1,5 млрд человек, отметили в ведомстве. По количеству соответствующих уведомлений от госрегуляторов «Спутник V» занимает второе место на планете, пишет РИА Новости.

Исторически тесное партнёрство между Россией и Вьетнамом охватывает множество сфер взаимодействия, в число которых входит также совместная борьба с пандемией. Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений, — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Накануне «Спутник V» зарегистрировали в Республике Маврикий. На минувшей неделе этот список пополнили Сейшельские Острова, Камерун, Филиппины и Азербайджан. На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Как ранее писал NEWS.ru, в Еврокомиссии оценили перспективы использования российской вакцины «Спутник V» в Европе. По словам европейцев, «дверь не закрыта», но всё будет зависеть от обстоятельств. До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.