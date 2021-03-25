https://static.news.ru/photo/6aff3c3a-8d4a-11eb-be65-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Россия официально начала производство третьей вакцины от коронавируса «КовиВак» на площадке центра имени Чумакова, рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Препарат является цельновирионным. В его основе — вирус SARS-CoV-2, лишённый в результате специальной обработки инфекционных свойств, при этом вызывает у организма иммунный ответ.

Регистрация вещества прошла в феврале 2021-го. Стартовый объём лекарства поступит в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца 2021-го могут произвести минимум 10 млн доз. Мощности центра позволят выпустить в первом полугодии 775 тысяч доз, заявил накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

Кроме того, вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве обратили внимание на итоги клинических исследований вакцины. Их 24 марта опубликовал журнал «Инфекция и иммунитет». Испытания препарата в два этапа велись среди добровольцев в возрасте 18–60 лет.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную стоимость вакцины от коронавируса «КовиВак», которая составила 4330 рублей за упаковку. Согласно материалам ведомства, есть два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой вскрытия.

Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки российской вакцины от коронавируса «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта. Первой российской вакциной от коронавирусной инфекции стал препарат «Спутник V», второй — «ЭпиВакКорона». Как сообщил президент Владимир Путин, пилотные партии третьей вакцины — «КовиВак» — уже произведены и вскоре будут поставлены в гражданский оборот.