В результате врачебных ошибок ежегодно осложнения получают 70 тысяч пациентов. С таким заявлением выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Он привёл несколько примеров, когда из-за неправильных действий врачей жизнь человека трагически обрывалась. Кроме того, было показано видео из роддома, где новорождённого пытались экстренно спасти.
Совершенно чётко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации, — отметил министр на заседании совета ректоров медицинских вузов.
По словам Мурашко, один-два человека гибнут при неправильном использовании медицинских каталок врачами скорой помощи,
Ранее NEWS.ru сообщал, что две несовершеннолетние пациентки скончались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве. Девочки, как подчеркнули медики, были «тяжёлые». Смерть могла наступить в результате врачебной ошибки.
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