https://static.news.ru/photo/6699535a-c137-11e9-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В результате врачебных ошибок ежегодно осложнения получают 70 тысяч пациентов. С таким заявлением выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он привёл несколько примеров, когда из-за неправильных действий врачей жизнь человека трагически обрывалась. Кроме того, было показано видео из роддома, где новорождённого пытались экстренно спасти.

Совершенно чётко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации, — отметил министр на заседании совета ректоров медицинских вузов.

По словам Мурашко, один-два человека гибнут при неправильном использовании медицинских каталок врачами скорой помощи, передаёт «Царьград».

Ранее NEWS.ru сообщал, что две несовершеннолетние пациентки скончались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве. Девочки, как подчеркнули медики, были «тяжёлые». Смерть могла наступить в результате врачебной ошибки.