https://static.news.ru/photo/ffa8efc0-1942-11ea-bce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Врачебные ошибки команды нынешнего руководителя онкоцентра имени Блохина Варфоломеевой и её зама Киргизова могли стать причиной смерти двух пациенток. Девочки в возрасте 14 и 17 лет с диагнозом острый лимфобластный лейкоз умерли после трансплантации костного мозга.

Такую версию случившегося изложил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков.

Как мы можем предполагать, в результате ошибок, допущенных командой Варфоломеевой и Киргизова, — приводит слова Рыкова «Эхо Москвы».

До смены команды детская смертность в онкоцентре была не более одного-двух человек в год, отмечает врач. На данный момент это уже два человека за сутки.

Рыков выразил надежду, что случившееся не оставят без внимания надзорные органы и в онкоцентре проведут проверку. Но при этом доктор не уверен, что она будет объективной.

Дело в том, что, по сведениям врача, родителей девочек запугивает руководство клиники

Сегодня директор Иван Стилиди приходил в отделение трансплантации костного мозга. Родителей запугивали, запрещали рассказывать об этих трагических событиях в СМИ, вообще говорить об этом, угрожали выписками, оказывали психологическое давление, — рассказал Рыков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две несовершеннолетние пациентки скончались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве. Девочки, как подчеркнули медики, были «тяжёлые».