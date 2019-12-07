Врачебные ошибки команды нынешнего руководителя онкоцентра имени Блохина Варфоломеевой и её зама Киргизова могли стать причиной смерти двух пациенток. Девочки в возрасте 14 и 17 лет с диагнозом острый лимфобластный лейкоз умерли после трансплантации костного мозга.
Такую версию случившегося изложил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков.
Как мы можем предполагать, в результате ошибок, допущенных командой Варфоломеевой и Киргизова, — приводит слова Рыкова «Эхо Москвы».
До смены команды детская смертность в онкоцентре была не более одного-двух человек в год, отмечает врач. На данный момент это уже два человека за сутки.
Рыков выразил надежду, что случившееся не оставят без внимания надзорные органы и в онкоцентре проведут проверку. Но при этом доктор не уверен, что она будет объективной.
Дело в том, что, по сведениям врача, родителей девочек запугивает руководство клиники
Сегодня директор Иван Стилиди приходил в отделение трансплантации костного мозга. Родителей запугивали, запрещали рассказывать об этих трагических событиях в СМИ, вообще говорить об этом, угрожали выписками, оказывали психологическое давление, — рассказал Рыков.