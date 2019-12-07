Две несовершеннолетние пациентки скончались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе медучреждения.
Двое пациенток умерло, — цитирует представителя центра «Интерфакс».
Девочки, как подчеркнули медики, были «тяжёлые». Они умерли утром 7 декабря.
Как писал News.ru, в конце сентября 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру онкоцентра имени Блохина, подготовили заявления об увольнении. Позднее скандал получил продолжение. О намерении покинуть свои посты из-за нищенских зарплат заявили медсёстры учреждения.