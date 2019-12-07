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После автоаварии в Нижнем Новгороде, в которой пострадали дети, а также погибла ведущая их в театр учительница, завели уголовное дело. Об этом информирует прокуратура региона.

Дело заведено по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», передаёт РИА Новости. Расследование взято прокуратурой области на контроль. Организована проверка соблюдения законодательства, по результатам которой при...