Минздрав РФ рассказал, кто первым получит вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c1adb9dc-d3cb-11ea-801a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовая вакцинация граждан России от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) может начаться в октябре 2020 года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что клинические испытания препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, завершились. В данный момент готовится документация для её регистрации.

Чиновник добавил, что первыми вакцину получат медики и учителя, передаёт ТАСС.

Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], всё-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придётся больше на октябрь, — отметил глава ведомства.

Заинтересованность вакциной российского производства от коронавируса выразили более 20 стран. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN. В РФ в скором времени начнётся ежегодная плановая вакцинация от гриппа. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва провела сравнение отечественной и импортной вакцины.

Эффект от создания российской вакцины против COVID-19 будет сравним с запуском СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году, добавил руководитель РФПИ.

Медики выявили 5462 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 1356 заражённых (24,8%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в России зарегистрировали 845 443 заболевших в 85 субъектах. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в РФ от COVID-19 погибли 14 058 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 13 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Днём ранее было зафиксировано 14 смертей. Общее число смертей достигло 4474.