Минздрав спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в РФ в ближайшие недели

В течение ближайших двух недель стоит ожидать пика по заражению коронавирусом в России. Сначала он наступит в Москве, потом на пиковые значения выйдут регионы.
Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24»
По состоянию на 7 мая в России выявлено 117 160 случаев COVID-19, 23 803 человека выздоровели, 1625 — скончались. В Москве зафиксировано 92 676 случаев заражения при 905 летальных исходах, 9227 человек вылечились.
Ранее российский инфекционист Иван Коновалов заявил, что РФ может в ближайшее время войти в пятёрку стран — лидеров по распространению коронавируса, передавал NEWS.ru.
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