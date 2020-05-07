Минздрав спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в РФ в ближайшие недели

https://static.news.ru/photo/fb58ae12-905f-11ea-b78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение ближайших двух недель стоит ожидать пика по заражению коронавирусом в России. Сначала он наступит в Москве, потом на пиковые значения выйдут регионы.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. Специалист отметил, что выводы о сроках выхода на пик в ведомстве сделали после анализа различных моделей развития эпидемии. Чуланов спрогнозировал выход на плато приблизительно через две недели, после чего распространение инфекции пойдёт на спад. Представитель Минздрава подчеркнул, что столица опережает регионы по эпидемиологической динамике.

По состоянию на 7 мая в России выявлено 117 160 случаев COVID-19, 23 803 человека выздоровели, 1625 — скончались. В Москве зафиксировано 92 676 случаев заражения при 905 летальных исходах, 9227 человек вылечились.

Ранее российский инфекционист Иван Коновалов заявил, что РФ может в ближайшее время войти в пятёрку стран — лидеров по распространению коронавируса, передавал NEWS.ru.