Минздрав обсуждал наделение прививок от коронавируса статусом обязательных

https://static.news.ru/photo/6e5ec61e-151a-11eb-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министерство здравоохранения обсуждало вопрос о внесении прививки от коронавируса в Национальный календарь прививок, заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Заявление о том, что вакцинацию от COVID-19 могут наделить статусом обязательных для некоторых групп населения, специалист сделал во время заседания национальной ассамблеи, посвящённой вопросам иммуно- и вакцинопрофилактики, передаёт «Интефакс».

После внесения прививки в Национальный календарь прививок она становится обязательной для определенных групп населения. Например, для врачей, учителей и ряда других групп населения обязательны прививки от гриппа и кори. Для детей — от гепатита В, туберкулёза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Елена Силиванова, которая стала добровольцем на испытаниях вакцины от COVID-19 «Спутник V», рассказала, как перенесла прививку.