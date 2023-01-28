Минздрав назвал фейком данные маркетологов о числе курильщиков в России Минздрав: россияне стали курить в три раза реже с 2009 года

Министерство здравоохранения России назвало фейком данные немецкой маркетинговой компании Statista о большом количестве курящих граждан в стране. В официальном пресс-релизе ведомство огласило, что число курильщиков в России с 2009 года сократилось в более чем три раза — с 69% до 21%. Минздрав настаивает, что правительственные программы успешно уменьшают приверженность россиян вредным привычкам.

Результаты реализации мер видны в данных статистики: по данным Росстата и GATS в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 69%. К настоящему времени — около 21%. И эти данные — официальные, — сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Statista, 46% респондентов из России признались, что курят сигареты хотя бы время от времени. Это самый высокий показать среди европейских стран. Следом за Россией расположились Испания (42%) и Германия (40%).

В Минздраве решили, что завышение статистики по числу курильщиков в России может быть ангажированным.

А вот в интересах кого сделано очередное «исследование» Statista — вопрос открытый… Минздрав предупреждает: курение и распространение фейковых новостей вредны для вашего здоровья, — заключает пресс-служба ведомства свое сообщение.

Ранее в МЧС России сообщили, что причиной более 13,5 тысячи пожаров в стране в 2022 году стало курение. В пожарах, связанных с неаккуратным использованием сигарет, погибли 2,5 тысячи человек. В целом зимой число пожаров в жилье вырастает в два раза. И неосторожность при курении является одной из самых частых причин. В связи с этим инспекторы МЧС усиливают профилактическую работу в холодное время года. За прошлый год они распространили более 3,4 млн агитационных материалов.