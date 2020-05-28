Минздрав контролирует эффективность гидроксихлорохина при лечении COVID-19

https://static.news.ru/photo/0d219d22-a0e9-11ea-9ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Zwanzger www.20er.net/imago stock&peopleGlobal Look Press

Министерство здравоохранения РФ постоянно контролирует вопрос эффективности гидроксихлорохина при лечении от коронавирусной инфекции и безопасности данного препарата.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина, а также других препаратов, используемых в России для терапии COVID-19, находится под постоянным контролем Минздрава России и его подведомственных организаций, — говорится в сообщении.

Ранее эксперты провели исследование, в рамках которого изучили методы лечения 96 тысяч пациентов с COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что хлорохин и гидроксихлорохин не только неэффективны, но и в ряде случаев могут стать причиной смерти.

Также президент США Дональд Трамп сообщал, что начал приём противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин», после того как два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом. По его словам, он достаточно доверяет этому препарату.

Как писал NEWS.ru, использование противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин» в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания не рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения.