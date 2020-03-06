https://static.news.ru/photo/c7af15bc-5fa2-11ea-bfd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Башкирии разместило на сайте госзакупок тендер на покупку наборов реагентов для выявления ВИЧ и гепатита несколькими методами в режиме реального времени.

Начальная цена контракта определена методом сопоставления рыночных цен, она составила 40,7 млн рублей. Наборы предназначены для шести инфекционных больниц в регионе, а также для ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Как сообщает РБК, в Минздраве Башкирии объяснили, что диагностика ВИЧ и гепатита в реальном времени имеет явные преимущества для оперативности и возможности формирования информационной базы. Закупка реагентов является плановой.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин потребовал увеличить вдвое охват терапией ВИЧ-инфицированных. Он поручил кабмину обеспечить проработку новой госстратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года.