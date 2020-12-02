Минюст РФ: учреждения ФСИН могут убрать из городов

https://static.news.ru/photo/05f3cba4-3538-11eb-bba4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут вынести за пределы российских городов, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко. Руководитель ведомства отметил, что уже началась работа над пилотным проектом данного решения.
Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать всё и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов и сформировать отдельные площадки, — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».
Восемь институтов развития должны быть упразднены в России в рамках правительственной реформы. Концепция реорганизации ведомств предполагает ликвидацию Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предположил, что возможно объединение институтов «с оптимизацией пересекающихся расходов». Реформой предусматривается передача ВЭБ.РФ функций ликвидируемых институтов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс может занять должность в постоянном представительстве России в ООН. По неофициальной информации, его кандидатуру рассматривают на новый пост. МИД данную информацию не комментирует, а несколько опрошенных источников во внешнеполитическом ведомстве уверяют, что не слышали ничего подобного.