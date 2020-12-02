Минюст РФ: учреждения ФСИН могут убрать из городов

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Начиная с четверга, 3 декабря, граждане России могут получить водительские права нового образца. С ними автовладельцам будет проще передвигаться за границей.

Как сообщает «Парламентская газета», отличие нового формата удостоверения от старого минимальное. Разница лишь в том, что на лицевой стороне прав надпись «Водительское удостоверение» будет дублироваться на английском и французском языках....