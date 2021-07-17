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Минтруду предложили подумать о новом пособии для пенсионеров

07:46, 19 июля 2021
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Депутат Госдумы Василий Власов считает, что пенсионерам необходимо выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса. Такое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Власов отметил, что в регионах власти для пожилых граждан пытаются создать материальные стимулы к вакцинации, однако пока нет единого федерального решения по данному вопросу.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — говорится в письме депутата.

Он добавил, подобная выплата и побудит пенсионеров к прививке, и станет для них серьёзной мерой поддержки.

Ранее стало известно, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%. Таковы предварительные результаты исследования института Пастера, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он добавил, что на самом деле надо дойти до 90%.

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