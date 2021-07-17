Минтруду предложили подумать о новом пособии для пенсионеров

Депутат Госдумы Василий Власов считает, что пенсионерам необходимо выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса. Такое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Власов отметил , что в регионах власти для пожилых граждан пытаются создать материальные стимулы к вакцинации, однако пока нет единого федерального решения по данному вопросу.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — говорится в письме депутата.

Он добавил, подобная выплата и побудит пенсионеров к прививке, и станет для них серьёзной мерой поддержки.

Ранее стало известно, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%. Таковы предварительные результаты исследования института Пастера, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он добавил, что на самом деле надо дойти до 90%.