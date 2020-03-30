https://static.news.ru/photo/f811cfde-731f-11ea-8707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатель не имеет права отправлять сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы и без его согласия. В Министерстве труда и соцзащиты подчеркнули, что отпуск за свой счёт можно взять только по личной инициативе.

Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе,— сообщили РБК в Минтруде.

Если работодатель настаивает на отпуске за свой счёт, работник вправе обратиться в трудовую инспекцию, подать жалобу в суд и в прокуратуру.

В Минтруде подчеркнули, что за нерабочую неделю сотрудники с фиксированным окладом должны получить средства в полном объёме, а те, кто работает сдельно, — в соответствии с локальными нормативными актами.

Как писал NEWS.ru, каждая третья российская компания планирует различные кадровые изменения, а каждая пятая планирует урезать зарплаты для того, чтобы противостоять ударам вследствие падения курса рубля и последствий коронавирусной эпидемии, говорится в опросе Центра стратегических разработок, в котором принимали участие топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса. Исследование выявило самый высокий уровень неопределённости в финсекторе, транспортном, в сферах недвижимости и обрабатывающих производств. При этом самый заметный оптимизм отмечался в секторах добычи ресурсов и энергетики.