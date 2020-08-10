Минтруд разработает проект закона об увеличении выплат малоимущим семьям

https://static.news.ru/photo/26af6530-dbb3-11ea-b236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает проект закона, предусматривающего надбавку к размеру выплат семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства уточнил, что законопроектом предполагается увеличить выплаты тем домохозяйствам, чей доход не достигает прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе, с учётом текущего размера пособий. В министерстве отметили, что правительство должно оценить уровень доходов семей, получающих пособия на детей от трёх до семи лет, и принять решение о возможном увеличении этих выплат с 1 января 2021 года.

Представитель Минтруда отметил, что действующие нормы по выплатам семьям с детьми в размере половины прожиточного минимума не всегда позволяют довести показатель общего дохода до уровня полного прожиточного минимума. Ведомство считает целесообразным провести дифференциацию детских пособий. Минтруд также прорабатывает возможность довести размер выплаты до 100% от показателя прожиточного минимума.

Ранее NEWS.ru писал, что миллионы россиян с 1 августа могут получить доплату к пособию по безработице. Размер надбавки составляет три тысячи рублей, которые положены людям с несовершеннолетними детьми.