Минтруд разработает проект закона об увеличении выплат малоимущим семьям

Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает проект закона, предусматривающего надбавку к размеру выплат семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума.
Об этом ТАСС
Представитель Минтруда отметил, что действующие нормы по выплатам семьям с детьми в размере половины прожиточного минимума не всегда позволяют довести показатель общего дохода до уровня полного прожиточного минимума. Ведомство считает целесообразным провести дифференциацию детских пособий. Минтруд также прорабатывает возможность довести размер выплаты до 100% от показателя прожиточного минимума.
Ранее NEWS.ru писал, что миллионы россиян с 1 августа могут получить доплату к пособию по безработице. Размер надбавки составляет три тысячи рублей, которые положены людям с несовершеннолетними детьми.
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