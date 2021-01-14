Минтруд предложил повысить часть выплат россиянам

https://static.news.ru/photo/27d7e904-571f-11eb-8741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министерство труда и социальной защиты предложило повысить ежемесячные выплаты некоторым категориям граждан. Они могут быть увеличены на размер инфляции.

Как следует из проекта документа, опубликованного на портале правовых актов, повышение выплат предполагается ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Кроме того, если норма будет принята, выплаты вырастут для пострадавших от радиации, инвалидов, беременных, военнослужащих и других категорий.

Также Минтруд выступил с инициативой проиндексировать социальные выплаты, компенсации и пособия россиян на 4,9%. С 1 февраля коэффициент индексации повышен до значения 1,049.

Ранее министерство признало, что прожиточный минимум российских пенсионеров, и без того невысокий по сравнению с тем же показателем для детей и трудоспособного населения, оказался ещё и занижен. Тем не менее, как писал NEWS.ru, с переходом на новую систему расчёта черты бедности эту несправедливость было решено исправить.