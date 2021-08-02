Минтруд позволил женщинам работать в запретных ранее профессиях

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков подписал приказ о сокращении перечня запретных для женщин профессий, теперь в списке значатся всего 100 позиций, раньше их было 400. Об этом сообщает издание URA.ru на своём Telegram-канале.

Теперь женщинам в России доступны такие профессии как авиационный механик, техник по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, а также инженер, специализирующийся на техническом обслуживанием самолётов или вертолётов.

Под запретом остались такие профессии как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд перечислил единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей 17 миллионам детей и их семьям. В Министерстве труда уточнили, что финансовую помощь получили все несовершеннолетние, которым до 1 сентября 2021 года исполнится шесть лет. Общая сумма составила 175 миллиардов рублей.