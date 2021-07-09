Минтруд: беременным россиянкам положена ещё одна выплата

Россиянки, которые обратились в медучреждение на сроке беременности до двенадцати недель, смогут получить ещё одно небольшое пособие. Речь идёт только о женщинах, которые успели встать на учёт до 1 июля, сообщил Минтруд «Российской газете».

В ведомстве уточнили , что указанным категориям беременных выплатят по 708,23 рубля. Но с 1 июля эта мера поддержки больше не будет работать, уточнил Минтруд.

Единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у неё возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет, — сказали газете.

Также исключения действуют для женщин, которые не работали, когда забеременели.

С 1 июля беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, начали получать новые выплаты — им положено пособие в размере половины прожиточного минимума трудоспособного населения. По России в среднем эта сумма превышает 6,3 тысячи рублей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на портале госуслуг с 11 июля в тестовом режиме запускается рассылка автоматических уведомлений для родителей школьников о выплате в 10 тысяч рублей.