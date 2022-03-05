Минтранс предложил сократить регистрацию самолётов до 10 дней

Министерство транспорта России предложило сократить срок регистрации самолётов в российском реестре до 10 дней. Российские компании смогут подать заявление на госрегистрацию не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, пишет «Интерфакс».

Данный законопроект станет основой для «совершенствования правовых норм, связанных с защитой прав собственности и владения на воздушные суда». Кроме того, новые поправки послужат базой для «создания конкурентоспособных условий для регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ», сообщает агентство.

Публичное обсуждение проекта продлится до 28 марта.

Ранее 2 марта авиационные власти США пригрозили задержанием пилотам и экипажам российских самолётов, если они нарушат запрет на использование воздушного пространства страны. Исключение будет сделано для гуманитарных и дипломатических бортов. Однако предварительно необходимо получить соответствующее разрешение в Минтрансе США.