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30 июля 2025 в 15:30

Минтай в духовке — скучная рыба, которая вдруг стала потрясающе вкусной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы все еще думаете, что минтай — это скучно и пресно, попробуйте приготовить его по этому простому рецепту. Запеченный в духовке минтай получается нежным, сочным и ароматным. Это отличное диетическое блюдо для тех, кто следит за питанием, постится или просто хочет разнообразить меню. Рекомендуем включить его в свой рацион уже сегодня.

Ингредиенты

  • Филе минтая — 400 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Специи для рыбы — 1–2 ч. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 125 ккал
  • Белки — 11 г
  • Жиры — 8 г
  • Углеводы — 2 г

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.
Разогрейте духовку до 200 градусов.

Шаг 2.
Филе минтая промокните бумажным полотенцем, чтобы оно было сухим.

Шаг 3.
Подготовьте два больших листа фольги, каждый сложите пополам.

Шаг 4.
Выложите филе минтая в центр каждого листа фольги.

Шаг 5.
Посыпьте рыбу солью, перцем и специями по вкусу.

Шаг 6.
Сливочное масло нарежьте тонкими пластинками и разложите их по поверхности рыбы. Лимон нарежьте кружочками и уложите сверху.

Шаг 7.
Плотно заверните фольгу так, чтобы шов был сверху.

Шаг 8.
Выложите свертки с рыбой на противень.

Шаг 9.
Запекайте при 200 градусах около 20 минут.

Шаг 10.
Готовый минтай получается мягким, сочным и ароматным. Подавайте горячим к столу.

Такой способ приготовления минтая превращает простую рыбу в легкое и очень вкусное блюдо, которое точно не надоест. Попробуйте приготовить его уже сегодня — и убедитесь сами.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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