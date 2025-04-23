Минтай по-царски: секрет сочного, быстрого и недорогого ужина

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Простой минтай под шубой

Хотите превратить обычную рыбу в блюдо, достойное праздничного стола? Этот рецепт минтая по-царски вас точно не подведет. Один простой соус сделает рыбу нежной, сочной и невероятно ароматной. Запекается все под румяной сырной корочкой — получится так вкусно, что захочется готовить снова и снова!

Продукты

Филе минтая — 500 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Сыр твердый (например, пармезан) — 100 г

Подсолнечное масло — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Фото: Shutterstock/FOTODOM Легкий рецепт минтая: дешево, быстро, вкусно

Как приготовить

Морковь натереть, лук нарезать, обжарить до мягкости. Филе рыбы посолить, поперчить и выложить в форму.

Смешать майонез со сметаной — это главный секрет сочности! Положить овощи поверх рыбы, залить их сверху получившимся соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать при 180 °C около 30 минут. Можно добавить немного лимонного сока или укропа для аромата.

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Подавайте с картофелем, рисом или свежим хлебом — вкусно в любом варианте.

Калорийность: около 140 ккал на 100 г.

Время приготовления: 40 минут.

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