Хотите превратить обычную рыбу в блюдо, достойное праздничного стола? Этот рецепт минтая по-царски вас точно не подведет. Один простой соус сделает рыбу нежной, сочной и невероятно ароматной. Запекается все под румяной сырной корочкой — получится так вкусно, что захочется готовить снова и снова!
Продукты
- Филе минтая — 500 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Сыр твердый (например, пармезан) — 100 г
- Подсолнечное масло — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Морковь натереть, лук нарезать, обжарить до мягкости. Филе рыбы посолить, поперчить и выложить в форму.
Смешать майонез со сметаной — это главный секрет сочности! Положить овощи поверх рыбы, залить их сверху получившимся соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать при 180 °C около 30 минут. Можно добавить немного лимонного сока или укропа для аромата.
Подавайте с картофелем, рисом или свежим хлебом — вкусно в любом варианте.
- Калорийность: около 140 ккал на 100 г.
- Время приготовления: 40 минут.
Посмотрите еще один быстрый рецепт у нас на сайте: заливной пирог с фаршем.
Читайте также:
Татарские перемячи: сочные и простые пирожки с мясом на сковороде
Сочные колдуны: белорусские картофельные пирожки с мясом
Чистая кухня — как пожарить пельмени на сковороде, чтобы было вкусно
Ленивый пирог с капустой: очень быстрый рецепт на каждый день и праздник
Самая вкусная и простая лепешка: сочная татарская катлама на сковороде