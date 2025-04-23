Хотите превратить обычную рыбу в блюдо, достойное праздничного стола? Этот рецепт минтая по-царски вас точно не подведет. Один простой соус сделает рыбу нежной, сочной и невероятно ароматной. Запекается все под румяной сырной корочкой — получится так вкусно, что захочется готовить снова и снова!

Продукты

  • Филе минтая — 500 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сыр твердый (например, пармезан) — 100 г
  • Подсолнечное масло — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу

Легкий рецепт минтая: дешево, быстро, вкусноФото: Shutterstock/FOTODOMЛегкий рецепт минтая: дешево, быстро, вкусно

Как приготовить

Морковь натереть, лук нарезать, обжарить до мягкости. Филе рыбы посолить, поперчить и выложить в форму. 

Смешать майонез со сметаной — это главный секрет сочности! Положить овощи поверх рыбы, залить их сверху получившимся соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать при 180 °C около 30 минут. Можно добавить немного лимонного сока или укропа для аромата. 

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Подавайте с картофелем, рисом или свежим хлебом — вкусно в любом варианте.

  • Калорийность: около 140 ккал на 100 г.
  • Время приготовления: 40 минут.

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