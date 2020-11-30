Минстрою передали полномочия по обеспечению жильём детей-сирот

https://static.news.ru/photo/aa1eda22-3306-11eb-a585-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

Полномочия по обеспечению жильём детей-сирот переходят от органов опеки к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Полномочия по обеспечению жильем детей-сирот передают в Минстрой! Наконец! — написала она в своём Instagram.

По словам Кузнецовой, решение о передаче полномочий в профильное строительное ведомство принято, о чём сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что соответствующий вопрос обсуждался на встрече с главой государства более двух лет назад.

На наш взгляд, это не только большой ресурс для своевременного предоставления жилья детям-сиротам, но и для улучшения качества жилья! — подчеркнула Кузнецова.

Как писал NEWS.ru, в кабмине рассматривают инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о предоставлении детям-сиротам льготной ипотеки под 2–6%. По данным Счётной палаты РФ, около 200 тысяч выпускников детдомов не получили квартиры после совершеннолетия и в очереди на жильё им приходится стоять годами. На исполнение обязательств перед сиротами и сокращение очереди потребуется около 265 млрд рублей.