Ситуация с обеспечением россиян социально-значимой продукцией и с ценами на такие товары не вызывает опасений. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, ключевой и неизменной задачей является обеспечения россиян продукцией в необходимом объёме. Аграриям необходимо дать возможность качественно и в срок провести посевную, сохранить непрерывность производственного цикла.
Патрушев подчеркнул, что стабильность внутреннего продовольственного рынка зависит от штатного функционирования отрасли. Он призвал контролировать в регионах организацию работы смежных с агропромышленным комплексом отраслей.
Министр сельского хозяйства заявил о недопустимости невыплаты зарплаты работником сельхозотрасли, поскольку это повлияет на её бесперебойную работу,
NEWS.ru писал, что Минсельхоз создал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Его руководителем назначен замминистра Иван Лебедев. Структура будет заниматься координацией подразделений и подведомственных учреждений, а также выработкой предложений по предупреждению распространения вируса.
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