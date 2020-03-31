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Сдача собаки в аренду приводит к стрессу для животного, что, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье питомца. Об этом в разговоре с журналистами предупредила декан ветеринарно-биологического факультета московской академии, ветеринар медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина.

Эксперт подчеркнула, что домашние животные привыкли жить в определённом месте, у них есть устоявшийся режим нахождения в доме и прогулок по улице. Собаки гуляют со своими хозяевами, а контакт с...