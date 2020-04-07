Минпросвещения выступило против снижения зарплат работающим дома учителям

https://static.news.ru/photo/b62f92a8-78b6-11ea-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/ АГН«Москва»

Заработная плата учителей не должна снижаться из-за перехода на удалённый режим работы во время пандемии коронавируса, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, о случаях снижения зарплат необходимо сообщать ведомству

Этот вопрос лично у меня на контроле, — подчеркнул он.

Кравцов отметил, из-за ситуации с коронавирусом учителя должны работать из дома, однако если в субъекте РФ принято решение о том, что педагоги должны находится в школах, то данный субъект обязан направить правительству соответствующее обоснование, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минпросвещения сообщил, что в Интернете появился портал «Онлайн-образование». Он поможет педагогам в организации дистанционного обучения

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.