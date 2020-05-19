Минпросвещения: только 10 регионов РФ обеспечили дистанционное обучение

Педагоги и школьники только в 10 регионах РФ полностью обеспечены компьютерной техникой для дистанционного обучения, сообщили представители Минпросвещения.
Оборудование установили во Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Тюменской областях, в Чувашии, в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Севастополе,
Большинство российских регионов смогли провести итоговое собеседование для учащихся девятых классов в резервную дату 18 мая. Однако в 19 субъектах РФ собеседование для школьников по разным причинам организовано не было.
В Рособрнадзоре заверили, что для тех регионов, где действующие ограничительные меры и эпидемиологическая ситуация не позволили провести собеседование, будет определена новая резервная дата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Рособрнадзоре планируют разбить проведение ЕГЭ по русскому языку на два дня. Этот экзамен является самым массовым по числу сдающих, и такая мера позволит избежать больших скоплений школьников.
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