Минпросвещения РФ: зарплата учителей при сохранении нагрузки не снизится

https://static.news.ru/photo/9388bbe8-7597-11ea-9dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Российские педагоги, которые продолжают выполнять тот же объём работы, не столкнутся с уменьшением ежемесячного дохода. Также сохранятся и очередные отпуска. Об этом сообщил замглавы Министерства просвещения России Дмитрий Глушко.

Своё заявление из-за режима самоизоляции он сделал в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Заработная плата у учителей не уменьшается, если у них не уменьшается часовая нагрузка, которую они реализуют, и они выполняют план работы. А для этого им нужно вовремя, в установленные сроки, выдать свои образовательные программы, реализовать весь комплекс услуг, которые они обязаны выдать в соответствии с той нагрузкой часовой, которая у них есть. Соответственно, выполнив её, они точно так же будут находиться в своём законном очередном отпуске, — пояснил Глушко.

Ранее замглавы ведомства выразил надежду на то, что учебный год удастся завершить вовремя и летние каникулы у педагогов и учеников сохранятся, и пообещал сделать всё, «чтобы летом учиться не пришлось».

2 апреля Владимир Путин заявил, что в России нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты. По его словам, угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии в стране и мире ещё не пройден.

Сейчас в РФ подтверждены 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Ранее NEWS.ru писал, кто в России может остаться без зарплат из-за коронавируса.