https://static.news.ru/photo/ee4f6c0e-703b-11ea-9ecc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие годы число школьников в России достигнет 19 млн. Такое увеличение количества учеников потребует дополнительных педагогических кадров и наращивания инфраструктуры.

Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович в Совете Федерации на видеоконференции с представителями субъектов РФ, передаёт ТАСС.

По его словам, сейчас в России 1,339 млн педагогов, из них 1,082 млн — учителя. Зенькович также отметил нехватку в образовательных учреждениях психологов, которые особенно нужны в нынешней ситуации, когда «одному педагогу будет очень сложно справиться».

Как писал ранее NEWS.ru, замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что ведомство будет внимательно следить за тем, чтобы зарплаты школьных учителей не снижались после перевода на удалённый режим работы.