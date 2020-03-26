https://static.news.ru/photo/3694eac6-6f78-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что ведомство будет внимательно следить за тем, чтобы зарплаты школьных учителей не снижались после перевода на удалённый режим работы.

Для нас очень важно — и мы взаимодействуем с регионами и школами, — чтобы заработная плата ни в коем случае не уменьшилась. Потому что те образовательные услуги, которые предоставляют учителя, сохранились в полном объёме, — цитирует Глушко РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее объявил о введении школьных каникул с 23 марта по 12 апреля в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В этот период Минпросвещения и Рособрнадзор организуют методическую поддержку по вопросам дистанционного образования для родителей и учителей.

Как сообщал NEWS.ru, для находящихся на карантине московских школьников введут онлайн-уроки физкультуры. Организацией занятий займутся специалисты Центра патриотического воспитания и школьного спорта.