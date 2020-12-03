Минпросвещения пообещало российским школьникам новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/f8bc0fec-3559-11eb-9411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские школьники не останутся без новогодних праздников, для этого со стороны Минпросвещения будет сделано всё возможное, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, решение о форме проведения празднеств будут принимать власти регионов.

И, конечно, мы сделаем всё, чтобы был праздник, Новый год, для наших школьников и в школах. Мы сделаем всё, чтобы в той или иной форме этот праздник был, — отметил Кравцов в интервью «России 24».

Он также добавил, что по возможности праздники будут проводиться в очном порядке.

Некоторое время назад Кравцов сообщил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения не планирует делать дистанционное обучение постоянным, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, это вынужденная мера.

Он также отметил, что в России никогда не откажутся от традиционной системы образования.