У Минпросвещения нет опасений по началу учебного года на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/9c92ab3a-d038-11ea-b73e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве нет опасений относительно ситуации с коронавирусом. По его словам, в правительстве надеются на начало учебного года в привычном очном формате.

В том числе пройдут традиционные линейки и праздник 1 сентября, рассказал он в эфире «России 1». Работа школ была перестроена из-за COVID-19, но полный переход на дистанционное образование не планируется.

Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла ставится здоровье детей, педагогов, родителей, — подчеркнул глава министерства.

Ранее министр рассказал, что в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Он подчеркнул, что за такую проверку не будут выставлены оценки, но она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».

Как писал NEWS.ru, в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.