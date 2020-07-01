Дистанционное обучение 1 сентября стартует в 14 регионах

https://static.news.ru/photo/e58823c0-bb83-11ea-9dd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стало известно, какие регионы будут учиться дистанционно с 1 сентября 2020. Список участников цифрового эксперимента включает в себя 14 российских субъектов.

Предполагается, что эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС) затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт KP.RU.

26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Речь в документе идёт о разработке, апробации и внедрении новых образовательных технологий. В пояснительной записке сказано, что целью являются создание и апробация цифровой образовательной среды, а также обеспечение возможности её постоянного использования.

Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года. В образовательных учреждениях, которые перейдут на дистанционку, проведут высокоскоростной интернет (не менее 50 Мб/с в сёлах и 100 Мб/с в городах). Также их оснастят компьютерами и необходимым программным обеспечением.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии не способны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования во время вспышек простудных заболеваний.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал все слухи о переходе на онлайн-образование провокациями. Глава государства подчеркнул, что онлайн-обучение не заменит традиционное, которое «воспитывает и формирует личность», писал NEWS.ru.