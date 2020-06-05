Министр просвещения рассказал о перспективах дистанционного обучения

https://static.news.ru/photo/852004f0-a731-11ea-86d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии неспособны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования.

По его словам, они способны решить проблемы, возникающие при обычном обучении. В качестве примера политик привёл ситуацию с больничным.

Они (технологии онлайн-обучения. — NEWS.ru) могут дополнять традиционное обучение, решать те проблемы, которые действительно могут возникнуть в традиционном обучении. Например, когда ребёнок болеет: чтобы не пропускать занятие, он может посредством видеонаблюдения присутствовать на уроке, — отметил он в программе «Дайте сказать!» на портале Life.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-служба Минобрнауки сообщила о порядке подачи документов для поступления в высшие учебные заведения в онлайн-режиме. По данным ведомства, абитуриентам не понадобится сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Теперь необходимые документы можно будет отправить через внутреннюю систему учебного заведения или при помощи суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг.