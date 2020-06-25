Онлайн-обучение в школах будут применять при вспышках ОРВИ

https://static.news.ru/photo/198496c2-b706-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технология перевода школьников на дистанционное обучение, применённая при пандемии коронавируса, в дальнейшем будет использоваться во время вспышек простудных заболеваний. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба, — цитирует ТАСС Музаева.

Он пояснил, что на доведение этой системы «до ума» может потребоваться несколько лет, но «это делать надо».

Как писал NEWS.ru, Министерство образования до 1 ноября должно представить идеи по совершенствованию дистанционного образования, сохранив традиционное обучение. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии не способны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования.

Завлабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова сообщила, что после дистанционного обучения проблемы со зрением обнаружились у трети российских школьников, так как 72% учащихся использовали смартфоны для выполнения домашних заданий и участия в онлайн-уроках. Кроме того, у многих школьников появились проблемы с осанкой. По словам Степановой, нарушение, называемое туннельным синдромом и связанное с напряжением в запястном суставе, обнаружено у трети учащихся средних и старших классов.