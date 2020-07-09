Формат школьных линеек будет зависеть от эпидобстановки в регионах

https://static.news.ru/photo/0b8207f8-c1ec-11ea-9347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в регионах РФ окажет влияние на проведение 1 сентября школьных линеек. Обстановка прояснится в ближайшее время.

На горячей линии Минпросвещения рассказали журналистам ТАСС, что пока планируется традиционно начать учебный год 1 сентября, встретив всех детей в школе.

Но, конечно, проведение линеек будет зависеть от эпидобстановки конкретно в каждом регионе, — заявил собеседник агентства.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что школьные линейки пройдут в другом формате. По его словам, в первый день нового учебного дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Глава ведомства подчеркнул, что учителя не будут выставлять оценки за эту проверку.

Кравцов подчеркнул, что такая проверка необходима для «выявления пробелов», чтобы затем выровнять результаты «до необходимого уровня».

Представители Роспотребнадзора рекомендовали отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса. Также в детских садах, кружках и секциях рекомендуется максимально сократить контакты между обучающимися из разных классов, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.