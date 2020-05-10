Минпросвещения сообщило о планах начать учебный год с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/3ed6b682-929c-11ea-9c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Учебный год в России начнётся 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, полностью перевод на дистанционное обучение не планируется.

В интервью радиостанции «Комсомольская правда» он подчеркнул , что всего 15% школ в России готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.

Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдёт при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября, — пояснил он.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения 14 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля ведомство посоветовало субъектам завершить обучение 1–8-х классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10-х классов — до 30 мая, а 9-х и 11-х классов — до 5 июня.