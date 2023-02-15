Минпромторг успокоил россиян, оставшихся без «Виагры» Минпромторг сообщил о возможности производить аналоги «Виагры» в России

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В России существуют возможности производить аналоги препарата «Виагра», сообщили РИА Новости в Минпромторге. В ведомстве отметили, что у 36 российских фармакологических компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на лекарства, содержащие главное активное вещество «Виагры» — силденафил.

В настоящее время обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов с МНН Силденафил на территории РФ с различных стадиях, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 компаниями из 36 компаний), — говорится в сообщении.

Продажи российских аналогов за первые три квартала 2022 года увеличились более чем на 15%.

Ранее американская фармацевтическая компания «Виатрис» временно приостановила поставки таблеток «Виагра» для лечения потенции в Россию. В Минпромторге подчеркнули, что в скором времени производство препарата может быть воссоздано в РФ.

Сексолог Александра Миллер отметила, что российским мужчинам не стоит отчаиваться из-за временной заморозки поставок в РФ препарата для потенции, так как у него есть «море аналогов» в аптеках. Она подчеркнула, что лучше заниматься спортом и следить за питанием, чтобы «не пыхтеть две минуты».