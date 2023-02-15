«Не отчаивайтесь»: российским мужчинам назвали способ обойтись без «Виагры» Сексолог Миллер: российские мужчины обойдутся без «Виагры», если займутся спортом и правильным питанием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским мужчинам не стоит отчаиваться из-за временной заморозки поставок в РФ препарата для потенции «Виагра», у него «море аналогов» в аптеках, рассказала NEWS.ru Александра Миллер. Эксперт подчеркнула, что лучше заниматься спортом и следить за питанием, чтобы «не пыхтеть две минуты».

Мужчинам не стоит отчаиваться. Аналогов «Виагры» в аптеках море. Но для поддержания либидо лучше заниматься спортом, следить за питанием, употреблять определенные продукты: морепродукты — моллюсков, мидии. Никто не отменял приправы: банальная петрушка в рационе поднимает либидо, чеснок, мускатный орех, черный перец. Питание и спорт влияют на длительность полового акта, — отметила Миллер.

Собеседница подчеркнула: если мужчина злоупотребляет жирной пищей, пивом и сигаретами, то «дай бог ему попыхтеть две минуты, лишь бы получить оргазм самому, партнерша явно не получит никакого удовольствия».

Если мужчина ест постоянно жирную пищу, запивает пивом, которое способствует выработке женского гормона эстрогена, и покуривает пачку-две сигарет в день. То дай бог ему попыхтеть две минуты, лишь бы получить оргазм самому. Естественно, партнерша тут явно не получит удовольствия. Безусловно, здоровый образ жизни способствует качественному сексу, — заявила Миллер.

При этом она добавила, что бывают случаи, когда эрекцию можно вызывать только медикаментозным способом.

Ранее американская фармацевтическая компания «Виатрис» временно приостановила поставки таблеток «Виагра» для лечения потенции в Россию, сообщили в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что в скором времени производство препарата может быть воссоздано в РФ.