Россиян лишили проверенного способа усилить эрекцию Компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в Россию

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Американская фармацевтическая компания «Виатрис» временно приостановила поставки таблеток «Виагра» для лечения потенции в РФ, сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что в скором времени производство препарата может быть воссоздано в России.

Лекарственный препарат с торговым наименованием «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО «Виатрис» проинформировал о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки, — сказали в Минпромторге.

В рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» был одобрен проект по созданию препарата на основе силденафила в России. Также была обеспечена технологическая возможность производства таблеток в РФ.

По данным аналитической компании RNC Pharma, Запад перестал поставлять в Россию 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов. Отмечается, что это 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. Так, в их числе оказались противопаркинсоническое средство леводопа+бенсеразид и противоопухолевые торемифен и обинутузумаб. Некоторые препараты, которые иностранные компании перестали поставлять в Россию в 2022 году, зарегистрированы в Российской Федерации.