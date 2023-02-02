Названы западные лекарства, которые перестали поставлять в Россию RNC Pharma: западные фармкомпании перестали поставлять в РФ лишь 8% наименований лекарств

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Запад перестал поставлять в Россию 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. Отмечается, что это 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. Так например, пишет автор материала, в их числе оказались противопаркинсоническое средство леводопа+бенсеразид и противоопухолевые торемифен и обинутузумаб.

99 МНН — это около 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. В их число, например, вошли противопаркинсоническое средство леводопа+бенсеразид, противоопухолевые торемифен и обинутузумаб, а также анальгетик ибупрофен+кодеин (известный под брендом «Нурофен плюс»), — сказано в публикации.

В статье сообщается, что некоторые препараты, которые иностранные компании перестали поставлять в Россию в 2022 году, зарегистрированы в Российской Федерации.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, что в «дефектурный» список Минздрава попали в том числе йод, перекись водорода, парацетамол, активированный уголь, аспирин и другие популярные средства. Сырьё для многих из них импортируется в РФ из других стран.