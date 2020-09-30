Минпромторг предупредил об утюгах с прослушкой

В России в партии утюгов иностранного производства были найдены модели со встроенными микрофонами для прослушки, сообщили в Минпромторге РФ.
Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. Но с микрофоном, — отметил директор департамента радиоэлектронной промышленности Василий Шпак,
пишетРИА Новости.
Он уточнил, что устройства не могли передавать незаконно полученную информацию за неимением встроенных элементов связи.
Однако наработки по созданию работающей прослушки, встроенной в бытовую технику, вызвали опасения.
Как ранее сообщал NEWS.ru, специалист аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко рассказал, почему важно отключать геолокацию на смартфоне.
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