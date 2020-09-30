Минпромторг предупредил об утюгах с прослушкой

Фото: imagebroker/Adrian C. Nitu/Global Look Press

Люди, желающие провериться на коронавирусную инфекцию, должны ехать в медучреждения, когда у них есть явные признаки болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт рассказал о своём знакомом, который при небольшой температуре поехал в больницу. Там ему сделали томографию. Мужчина испугался, увидев затемнённые лёгкие. Однако никакой болезни у него не нашли. А не...